المشري يعترض على منح الثقة للحكومة الجديدة

اعتبر، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا مخالف للاتفاق السياسي.

ولفت المشري، في تصريح، أن مجلس الدولة سيعقد الخميس جلسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه ما وصفها بالمخالفات.

وقال المشري، إن “ما صدر من مجلس النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة هو مخالفة للاتفاق السياسي ومجلس الدولة كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا”.

وأضاف، “سيكون للمجلس جلسة يوم الخميس القادم الموافق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه هذه المخالفات”.

وقال، “كما نؤكد بأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية جريمة إنكار للعدالة” .