فروق بين حكومتي باشاغا والدبيبة.. استحداث 6 مناصب كبرى وإلغاء 3 آخرى

بعد منح البرلمان اليوم الثلاثاء، الثقة في حكومة الاستقرار الوطني، بقيادة فتحي باشاغا، والتي استحدثت بعض المناصب الكبرى، وألغت أخرى، فيما أعلنت عن دمج بعض الوزارات، وألغت ثلاثة أخرى.

«الساعة24» تستعرض الفروقات بين حكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، حيث جاءت حكومة باشاغا بـ3 نواب لرئيس الوزراء فيما كانت حكومة الدبيبة باثنين فقط، وجاءت حكومة باشاغا 29 وزيرا فيما كانت حكومة الدبيبة بـ26 فقط.

أما عن المناصب التي ألغتها حكومة باشاغا والتي لا تزال موجودة في حكومة الدبيبة، فهي وزارات النفط، والإسكان، والدولة للشؤون الاقتصادية، فيما أدمجت حكومة باشاغا وزارة الزراعة مع الثروة الحيوانية ووزارة المالية مع التخطيط.

واستحدثت حكومة الاستقرار الوطني 6 وزارات جديدة لم تكن موجود في حكومة الدبيبة، وهي وزارات: الاستثمار، والطيران المدني، والأشغال العامة، والاتصالات والمعلوماتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية.