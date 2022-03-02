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سفير ليبيا بأوكرانيا: أكثر من 1500 ليبي غادروا أوكرانيا عبر أوروبا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد السفير الليبي بعاصمة أوكرانيا، عادل عيسى،  مساء أمس الثلاثاء، أن أكثر من 1500 مواطن ليبي في أوكرانيا غادروها عبر المنافذ الأوروبية.

وأفاد عيسى، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “عدد الليبيين العالقين الذين عبروا المنافذ الأوروبية (سلوفاكيا ، بولندا، ورومانيا) عن طريق السفارة أو بمفردهم حتى اليوم قد تجاوز 1500 مواطن، وهم بصحة وعافية”، مضيفا أن ” السفارة بصدد إجلاء عدد كبير من المواطنين اليوم الأربعاء”.

وأشار عيسى، في وقت سابق، إلى أنه “تم إخراج سبعة أشخاص عالقين منذ أيام في أماكن إقامتهم في كييف نتيجة للعمليات العسكرية ، وهم بمقر السفارة وبصحة جيدة، كما أن العمل جار لإخراج عائلتين عالقتين على حدود العاصمة ونقلهما إلى السفارة”، حسب تعبيره.

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أوكرانيا سفير ليبيا بأوكرانيا عادل عيسى

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صحيفة الساعة 24

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