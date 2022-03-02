الداخلية: ضبط سيارة رؤوس ماشية مسروقة بحوزة شخصيين تشاديين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تمكن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن القره بوللي، من ضبط مركبة آلية تحمل رؤسا من الأغنام المسروقة، وإلقاء القبض على السارق وشخصين أخرين من الجنسية التشادية..

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه عملية الضبت تمت من خلال الاستيقافات الأمنية للدوريات التابعة لمديرية أمن القره بوللي على طريق العام بالحدود الادارية للمديرية، حيث تم ضبط الدوريات مركبة آلية نوع هونداي سوناتا اللون أسود بها رؤس من الأغنام المسروقة.

وأضافت أنه ألقي القبض على السارق وشخصين أخرين من الجنسية التشادية كانا على متن المركبة واتضح بأنهما مطلوبين على ذمة قضايا سرقة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لمركز شرطة قصر خيار.

كما ضبط دوريات شرطة النجدة شاحنة على متنها مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم إحالتها إلى مكتب جهاز الحرس البلدي القرة بوللي من حيث الأختصاص.