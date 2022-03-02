باشاآغا: قمنا بما يلزم لتسلم مهامنا في طرابلس بشكل آمن وسلمي وسلس

ليبيا – وصف رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا عملية التصويت على منحه وحكومته ثقة مجلس النواب بالعملية الديموقراطية والنزيهة والواضحة والعلنية.

باشاآغا أوضح في كلمة له بمناسبة نيلة الثقة النيابية تابعتها صحيفة المرصد أن هذه العملية تمت بإرادة ليبية وبشكل شفاف مؤكدا إن أهم ما يسعى إليه اليوم هو المصالحة والمشاركة والاستقرار بهدف الانطلاق من أجل الرفاه والازدهار والنماء فهو لم يأتي للانتقام أو تصفية الحسابات.

وأضاف باشاآغا أنه قدومه يأتي من أجل بناء الوطن الذي يحتاج للجميع مع مد يده للجميع بضمنهم المعارضين في الطرف الآخر ممن لا يريدونه أو مخاصمين له مرجعا ذلك لكونه اليوم في مكان يعتبر نفسه فيه مسؤولا عن كل الليبيين وخادم للشعب الليبي من دون استثناء أو مفاضلة أو تمييز.

وشدد باشاآغا على التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيدها المحددة وفقا لخارطة طريق مجلس النواب التي أقرها الأخير ومن المؤمل أن يتم إقرارها من قبل مجلس الدولة الاستشاري خلال الفترة القادمة مجددا سعيه للعمل وفقا لمبدأ المشاركة والتعاون مع المجلسين والمجلس الرئاسي.

وأبدى باشاآغا تطلعه لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل مثمنا في ذات الوقت جهود البعثة الأممية وما قامت به مع التطلع للتعاون لإكمال ما تبقى من الاستحقاقات الليبية سواء كانت دستورية أو انتخابية والمصالحة وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها الأمنية والعسكرية والأخرى.

وطمأن باشاآغا جميع الليبين بأن الحكومة ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلس وسلمي وآمن ومن دون أية مشاكل فيما تمت المباشرة بإجراء الترتيبات والتدابير القانونية والإدارية مع التواصل مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية