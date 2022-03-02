ربيعة بوراس: أدعو الجميع دون استثناء الانحياز للشارع

دعت عضوة مجلس النواب ربيعة بوراس «كل الأطراف دون استثناء» في ليبيا، وخصت بالذكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وزملاءها في البرلمان إلى «الانحياز للشارع والدفع في اتجاه إصلاح العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية دون عسكرة».

وأكدت عضوة مجلس النواب، في تصريح نشرته عبر حسابها على «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء، على «الموقف الوطني الراغب في بناء الدولة من منطلق مبدأ سيادة القانون وحق التداول السلمي على السلطة».

وقالت بوراس«لا نستطيع أن نتجاهل الضغط الشعبي في المنطقة الغربية حول مخرجات البرلمان وبشأن مصير ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب» في إشارة إلى المعارضين لتشكيل حكومة جديدة وتأجيل الانتخابات.

واعتبرت أن «الالتفاف على إرادة النواب لتمرير صفقة غير مكتملة ولا تشمل جميع الأطراف، تعد بداية من بدايات مسلسل الإقصاء والمغالبة والارغام»، مشيرة إلى أن «الانتقال إلى مرحلة جديدة يواجه تحديات كبيرة وتضارب مصالح محليًّا ودوليًّا سلبيًّا لا يمكن من خلاله بأي شكل من الأشكال الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا».