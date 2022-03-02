الداخلية تناقش آلية القضاء على مرض الوادي المتصدع

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة تصريف الأعمال بشير الأمين اجتماعًا مع مدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية اللواء فوزي غيث،

ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد ونيس الشكري، ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الجمارك ومدير مكتب العلاقات والناطق باسم جهاز الشرطة الزراعية ومندوب عن الصحة الحيوانية

وقد ناقشوا في هذا الاجتماع آلية القضاء على مرض الوادي المتصدع المنتشر بين المواشي، واتخاذ كافة التدبير اللازمة لذلك ،

وانتهى الاجتماع عى ضرورة على العمل الجاد للتصدي لهذا المرض، وغيره من العوارض التي تقع مجابهتها على كاهل تلك الجهات العامة، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لذلك للقضاء على مرض الوادي المتصدع المنتشر بين المواشي .