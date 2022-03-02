الدبيبة: لن نسلم السلطة لمن أتى عبر مسرحية هزلية.. وسنعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتنا هجومًا ضد مقرات حكومية

ليبيا- أصدرت حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبدالحميد الدبيبة بيانًا صحفيًا بشأن ما عبرت عنه بـ”بشأن مساعي مجلس النواب تهديد حالة الاستقرار من خلال انتهاك القانون” وفقا للبيان.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال بأداء مهامها لتعزيز حالة الاستقرار والتهيئة لعقد الانتخابات التشريعية بأسرع وقت ممكن وتحسين الظروف المعيشية لليبيين من خلال تقديم الخدمات من دون تفرقة وإتاحة الفرصة لهم للتمتع بثرواتهم التي حرموا منها لسنوات طويلة.

وأضاف البيان إن الحكومة تتابع استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين وتهديده وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة وحقهم في تعزيز حالة سلام حرموا منها تحت ذرائع عديدة لسنوات طويلة عاشوا خلالها عديد الحروب والكوارث الإنسانية.

وتابع البيان إن آخر الأعمال العبثية التي تقوم بها رئاسة مجلس النواب تمثلت في ما تابعه كل الليبيين من ممارسة أدنى الأخلاقيات المتمثلة في التزوير والتزييف من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية.

وأوضح البيان إن هذا يمثل نقضا لما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف وممارسة أعمال تتجاوز الصلاحيات وفق الإعلان الدستوري الذي نص صراحة على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية وتجاوزا لكل التفاهمات السياسية.

وأكد البيان إن رئاسة مجلس النواب أصرت على الاستمرار في تجاوز الإعلان الدستوري بإقامة مسرحية جديدة اختارت فيها رئيسا جديدا للسلطة التنفيدية من دون بلوغ النصاب القانوني ومن ثم منح الثقة لتشكيلة الحكومة في مشهد هزلي عبر تزوير الأصوات التي تم احتسابها.

وأضاف البيان إن هذا تم من خلال احتساب أصوات أعضاء لم يحضروا الجلسة من الأساس فضلا عن كون عدد الحضور لا يمكن أن ينتج نصابا قانونيا في وقت يجب أن يفترض فيه أن يكون مجلس النواب أمينا على الدستور وحريصا على تطبيق القانون.

وتابع البيان إن مجلس النواب يستمر من خلال رئاسته في كونه جزء من المشكلة بدل أن يكون حلا لها وأكبر المنتهكين للقواعد الدستورية وسببا في كل بؤس يعيشه الليبييون اليوم فنهج التزوير والفوضى المستمرة هو ما تسبب في تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض عقدها في ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان إن مجلس النواب أنتج قوانين انتخابات معيبة من دون نصاب قانوني أو قواعد دستورية ومارس ذات الأسلوب في جلسة نزع الثقة عن حكومة تصريف الأعمال في سبتمبر الماضي ومن ثم ممارسة أدنى أنواع انتهاك الإعلان الدستوري من خلال محاولته العبث بمشروع الدستور وعرضه على التعديل.

وأضاف البيان إن هذا تم تحت أسباب وذرائع واهية واحتكار لأصوات الليبيين فيما أعلنت حكومة تصريف الأعمال أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي وفي مبادرتها لإجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر يونيو المقبل وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين.

وتابع البيان إن هؤلاء المواطنين هم من سيختارون سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف فيما ستعتبر حكومة تصريف الأعمال في ظل هدا العبث أي محاولة لاقتحام مقراتها هجوما ضد مقرات حكومية وادعاء صفة غير رسمية.

وأوضح البيان إن حكومة تصريف الأعمال ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين فهذا النهج الذي ستتبعه هو أقل ما يمكن ضد من يرضى لنفسه أن يكون من ضمن مسرحية عنوانها التزوير والخيانة.

ودعا البيان المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات.

وأختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم يمثل مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى.

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