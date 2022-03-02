المشري: منح البرلمان الثقة لحكومة باشاغا خطوة فردية نرفضها ومخالفة للاتفاق السياسي

ليبيا – أصدر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بيانًا صحفيًا بعد قيام مجلس النواب بمنح ثقته لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا وزراء حكومته.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن ما صدر من مجلس النواب الثلاثاء يمثل مخالفة للاتفاق السياسي، مبينًا إن مجلس الدولة الاستشاري أكد رفضه للخطوات النيابية الفردية فيما سيكون له جلسة الخميس الـ3 من مارس الجاري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات.

وشدد المشري على أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية يمثل جريمة إنكار للعدالة على حد تعبيره.

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