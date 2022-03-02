مطالبا باستيراد شحنات جديدة.. الحويج يشدد على ضرورة متابعة آلية توزيع الدقيق

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، اجتماعا موسعا لبحث المخزون الاستراتيجي من دقيق المخابز.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة عملية توزيع الدقيق على المخابز وسير عمليات الإنتاج بشركات ومصانع الدقيق.. وأيضا تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوفر منها.

وشدد الحويج خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق.. وضمان انسيابها بالسوق المحلي.

كما شدد الحويج على ضرورة ضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي للمواطن.

وطالب الحويج برفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بكافة المناطق.

وبحسب بيان الوزارة حضر الاجتماع مدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.. ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.

كما حضر الاجتماع مديرو إدارات التجارة الداخلية، والدراسات والإصلاحات الاقتصادية.. والتفتيش وحماية المستهلك، والشؤون القانونية بالوزارة.