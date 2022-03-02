الخطوط الأفريقية: الأسبوع المقبل بدء تسيير رحلات مباشرة لنقل المعتمرين

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، أنها ستباشر تسيير رحلاتها إلى مطاري جدة والمدينة لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة، حيث انتقل بعض المسؤولين إلى المملكة العربية السعودية لبحث حل المختنقات التي حالت دون استئناف الرحلات.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنه نظرا لوجود بعض المختنقات التي حالت دون استئناف رحلات العمرة، انتقل أحمد الامين التركي رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الافريقية، وعزالدين المشنون نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة، مصطفى عمار مدير عام الطيران المدني في زيارة إلى المملكة السعودية.

وأضافت أن المسؤولين اجتمعوا في المملكة السعودية مع عدد من المسؤولين بهيئة الطيران المدني السعودي وبعض الجهات ذات العلاقة بمعية سفير دولة ليبيا بالمملكة، حيث اتفقوا على حلحلة المختنقات والوصول الى اتفاق تباشر بموجبه الافريقية رحلاتها ابتداءً من الأسبوع القادم.