بحث استئناف عمل الشركات البرازيلية في ليبيا

العنوان-طرابلس

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الثلاثاء، اجتماعا مع عددا من الشركات البرازيلية الراغبة في العمل بليبيا والمشاركة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الحويج للشركات البرازيلية، أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وإنشاء مناطق حرة وخاصة، بهدف تنشيط تجارة العبور.

كما ناقش اللقاء بحضور مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية وإدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة آلية دخول الشركات البرازيلية دولة ليبيا، وإتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.