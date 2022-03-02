سهيل الغرياني: من يدعم تشكيلة الحكومة الجديدة هو داعم لمشروع صهيوني

زعم سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن من يدعم تشكيلة حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، هو داعم لـ «مشروع صهيوني»، على حد وصفه.

وقال الغرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “في الشرع دفع المفسدة الكبرى بالصغرى واجب، وكل المبررات لا يمكن أن تسمح بخيانة الدين والوطن”، بحسب كلامه.

وادعى أن “مشروع حفتر مشروع صهيوني والشواهد دلت عليه لسنوات، ومن دعمه اليوم في تشكيلته الجديدة سواء منهم من يعلم أو من يجهل فهو داعم لمشروع صهيوني”، بحسب زعمه

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.