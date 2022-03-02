مواطنون يشتكون من ارتفاع سعر الخبز في أجدابيا

ارتفع سعر رغيف الخبز في أجدابيا خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل مفاجئ، حسب حديث مواطنين من سكان المدينة إلى «بوابة الوسط».

وقال الأهالي، إن الدينار أصبح يشتري ثلاثة أرغفة خبز بدلا من أربعة، في ظل ارتفاع أسعار مادة الدقيق في مختلف المحال التجارية إلى أربعة دنانير للكيلوغرام، بعد أن كان السعر دينارين ونصف.

– بعد ارتفاع سعر الدقيق.. زحام على مخابز في سرت وأخرى تغلق أبوابها

كما طالبوا المجلس البلدي أجدابيا بعقد اجتماع طارئ مع الجهات ذات العلاقة من أجل مناقشة ارتفاع أسعار الخبز، والتعامل مع التجار الذين يبيعون الدقيق بأسعار مرتفعة رغم توافره بكميات كبيرة في الأسواق.

والظاهرة نفسها شملت عددا من المدن، ومنها سرت حيث يشهد عددا من مخابزها زحاما يوميا للمواطنين، في ظل إغلاق بعضها أبوابها نتيجة غلاء الدقيق.