خلال لقائهم وليامز.. الأمازيغ يطالبون بإشراكهم في العملية الدستورية

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الثلاثاء، بممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بينهم عمداء بلديات كاباو ويفرن والقلعة.

وأشارت وليامز في تغريدة عبر صفحتها بـ تويتر إلى أن الأمازيغ دعوا إلى إشراكهم في العملية الدستورية في ليبيا.

وخلال اللقاء أشار ممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى تهميشهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة.

كما سلط اللقاء الضوء على حالات احتجاز لأمازيغ خارج نطاق القانون على يد قوات من رجال الأمن والمجموعات مسلحة.

وجددت وليامز خلال اللقاء التأكيد على أهمية التوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة الحالية في ليبيا.

وشددت وليامز على أن أفضل طريق للمضي قدماً لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.. تأتي من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.

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