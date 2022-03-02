محمود عبد العزيز: ما حدث انقلاب واضح وعلى الدبيبة إعلان حالة الطوارئ

اعتبر محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، هو «انقلاب واضح على الدبيبة».

وقال «عبد العزيز» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: “بعدما حدث اليوم من مهزلة تضاف لمهازل النواب وحيث أن هذا إعلان انقلاب واضح، يجب على الدبيبة إعلان حالة الطوارئ في البلاد”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.