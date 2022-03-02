بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 02 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 02 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقى الطقس بارد نسبيا مع رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم ويميل للاعتدال بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14-19) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة على اغلب المناطق تصل سرعتها إلى (60) كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (16- 22) مْ، ولاتتجاوز (11) مْ، علي مرتفعات الجبل الأخضر،

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على غدامس و مناطق الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء:صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:32).