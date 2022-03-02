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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 02 مارس 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 02 مارس 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقى الطقس بارد نسبيا مع رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم ويميل للاعتدال بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14-19) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة على اغلب المناطق تصل سرعتها إلى (60) كم/س.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (16- 22) مْ، ولاتتجاوز (11) مْ، علي مرتفعات الجبل الأخضر،

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على غدامس و مناطق الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء:صافية إلى ظهور بعض السحب .
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:04)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:32).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية الحرارة الجوية الحرارة الصغرى الحرارة الحرارة الصغر (م(اليوم السماء قليلة صافية قليلة هه ى 16 16 16 15 04 زوارہ /نسبیا 14 14 نسبيا 06 الخمس 14 قليلة قليلة 14 13 قلبلة 13 الزنتان السماء ضباب 18 12 12 16 رياح ابونجیم نشطة نشطة 14 اجدابيا 17 15 البيضاء 15 18 رباح 11 طبرق حر قليلة الجغبوب رباح السماء صافية 29 20 أوباری نشطة t صافية السماء صافية ظهور صافية مرزق 12 24 رباح رياح نشطة نسبیا صافية ظهور غات السرير 14 الكفرة‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة الأيام القادمة بداية من اليوم الأربعاء 2022-03-02 F-270-001 أيام بداية من نشر جوية رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال الطقس بارد ملخص :عام ارتفاع طفيف بداية الأربعاء رقجل :نفوسة سرت-سهل السحب إجدير :السماء (19-14) الأخضر. أغلب المناطق الحرارة القصوى :السماء فرصة أمطار متفرقة االيوم على مرتفعات شمالية قوية السرعة المناطق سرعتهاإلى (60) کم/س الحرارة :القصوى تتراوح المناطق مابين ولاتتجاوز (11) مرتفعات الجبل الأخضر لسحب أمطار احتمال الجمعة غدامس احيانا الجفر :السماء .الغد تنشط حیانا (29 وتسجل انخفاض ملحوظ مدينة طرابلس غروب الشمس عة)40:91 شروة الشمس الساعة (07:32) حالة بعض شمالية شمالیا غربیا درجات الحرارة القصوى تتراوح‏'‏

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