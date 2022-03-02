محمد مصلي: معظم التشكيلات الأمنية الحالية تحارب من أجل المال

أكد الإعلامي والمخرج محمد المصلي، أن معظم التشكيلات الأمنية الحالية تحارب من أجل المال، مشيرا إلى أن الوضع الليبي أصبح شبه ما يحدث في لبنان.

وقال المصلي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نقطة لازم يفهمها الشعب إن الثورة انتهت منذ أول عملية انتخابات صارت في البلاد”.

وأضاف “ثوار ما ثوار وصمام الثورة هذا كلام قوله مع نفسك وصدقه، كل التشكيلات الأمنية الحالية تحارب من أجل أيدولوجية معينة، منها الديني ومنها المالي وطبعا المالي أكثر، فلهذا ره حالكم من حال لبنان سياسيا”.