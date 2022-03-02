الارصاد: طقس بارد نسبياً وأمطار متفرقة على هذه المناطق وهذا موعد عودة الاستقرار

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 02/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى بارد نسبيا على أغلب مناطق الشمال خاصة على المناطق الجبلية حيث لا تتجاوز الدرجة العظمى (11) مْ مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل قد تتجاوز سرعتها (50)كيلومتر/الساعة على مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون الفرصة متاحة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم علي مناطق الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن تعود الأجواء للإستقرار النسبي بداية من يوم الخميس.

ووفقا للتقرير يكون البحر مضطرب على طول الساحل الشرقي الي شديد الأضطراب علي ساحل الجبل الأخضر اليوم يصل ارتفاع الموج إلى (4.00)متر.