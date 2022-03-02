الجدال: وزير الدفاع في الحكومة الجديدة محايد وعليه العمل مع لجنة 5+5

وصف المحلل السياسي، المختار الجدال، حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا؛ بـ «حكومة الترضيات التي ولدت بطريقة مستعصية»، بحسب قوله.

وقال «الجدال»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وآخيراً ولدت حكومة الترضيات ولادة مستعصية والحلول الأخيرة، ولا يوجد حل غير هذا، ولابد من ترضية كل من يملك صوتاً في البرلمان”.

وأضاف، أن تلك الحكومة؛ “ولدت في غياب القابلة بدون تدخل من ستيفاني والمجتمع الدولي ظاهرياً ودون أن يفرض السفير القطري «سكروتيرته» في منصب سيادة ليبيا، وتنتهي حكاية مرزوق وسط السوق”. بحسب تعبيره

وأردف «الجدال»، أن حكومة باشاغا “ولدت وفيها وزير دفاع محايد وعليه أن يعمل من خلال لجنة 5+ 5 لوضع خارطة طريق دمج مؤسسة الجيش”.

وواصل؛ “ولأول مرة أصبح هناك وزارة للماء، ومن منبع المياه في تازربو، هو في الحقيقة خالي يستاهل ويستحق الوزارة لكن الماء واجد عليه وزارة، وخاصة في غياب وزارة للنفط”.

وأشار «الجدال»، إلى أنه “مازالت المرأة في بلادي منسية، سيدة واحدة في ثلاثين راجل، وهذا دليل على أن وزن المرأة كبير، أو إنها مقتصرة على الثقافة أهم وزارة في الحكومة، لأننا فعلاً نفتقد إلى ثقافة الانتماء لهذا الوطن” .

وعقب قائلًا: “على العموم أنا نكاية في حكومة الدبيبة سأدعم حكومة باشاغا وأدعو لهذه الحكومة بالتوفيق وأن تصل بالبلاد إلى بر الانتخابات في نهاية مطاف مدتها”.

ولفت «الجدال»، إلى أن “ليبيا تحتاج إلى زلزال كبير لكي تستقر، «اللي عابي على الشعب يطلع في جرته يتريح أحسن» لأن الناس سئمت الخروج، وكلما خرجت وراء أحد خذلها”، مردفًا “خلاص الشعب أصبح محصن ضد الدعايات والحروب”.

وختم موضحًا أن “الدبيبة ممكن «يزبل» ويخرج يدعوا للمواجهة مع المستفيدين منه والموتورين والمتحزمين بالسلاح، وبعض «العرر» ولكن لن يستمر طويلاً”، مستطردًا أن “الحكاية «محبوكة» والاصطفاف قوي، وأنصحه بالاستسلام والتسليم”.