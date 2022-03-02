مؤكدين دعمهم لـ “باشاغا”.. عمداء بلديات الزاوية يطالبون “الدبيبة” بتسليم السلطة وعدم جر البلاد للحروب

العنوان-الزاوية

أعلن عمداء بلديات الزاوية تأييدهم ودعمهم المطلق، لحكومة الاستقرار الوطني، برئاسة، فتحي باشاغا، منحها الثقة من مجلس النواب.

وفي بيان تحصلت صحيفة العنوان على نخسة منه، طالب عمداء البلديات، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بالالتزام بمدأ التداول السلمي للسلطة وتسليم المهام للحكومة الجديدة وعدم جر البلاد ويلات الانقسام والحروب.

وأوضح البيان الذي جاء ممهورا بتوقيعات عمداء بلديات الزاوية والزاوية الجنوب والزاوية الغرب أن ذلك يأتي عملا بأحكام الشريعة و تعاليم ديننا الحنيف والذي امرنا بتحكيم العقل ونبذ الخلاف وتوحيد الكلمة والصف لما فيه خيرا للبلاد والعباد