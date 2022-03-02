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التكبالي: الدبيبة يجب أن يسلم السلطة ويرضخ لقرار البرلمان

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد النائب في البرلمان علي التكبالي أنه يجب على رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن يرضخ ويوافق على تسليم السلطة، وإلا فإنه سيخسر كل شيء، ولن يكتب التاريخ له غير أنه كان من المعرقلين.

وفي تصريح لـ”العرب” اللندنية، أوضح التكبالي أن البرلمان بتصويته الثلاثاء أنقذ البلاد من الانقسام.

ودعا التكبالي، الدبيبة؛ إلى الجلوس مع رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا وتسليم السلطة بشكل سلمي؛ من أجل تجنيب البلاد دخول متاهات صراع مسلح آخر أو انقسام مؤسساتي وسياسي سيفاقم الأزمة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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