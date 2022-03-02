رغم انخفاض الإنتاج لتذبذب الكهرباء.. ناقلة مليونية من طبرق طريقها إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق إن الناقلة النفطية “موسكو سبيرت” رست، اليوم الأربعاء، على رصيف ميناء الحريقة النفطي لشحن مليون برميل نفط.

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أن وجهة الناقلة النفطية ستكون إلى الصين.

حيث أشار إلى أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 196 ألف برميل من النفط الخام .. لافتا إلى أن انخفاض الإنتاج سببه تذبذب الكهرباء في حقلي مسلة والسرير.

وأشار المصدر إلى أن الناقلة تعتبر الناقلة الأولى في شهر مارس الجاري.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة.