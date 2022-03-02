الدباشي: أهنئ الليبيين بتشكيل أول حكومة وطنية بعيدًا عن القوى الأجنبية

وجه المترشح الرئاسي، وسفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، التهنئة لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا على نيل حكومته الثقة من مجلس النواب.

الدباشي و في منشور له على فيسبوك، قال: “أهني فتحي باشاغا وأعضاء حكومته على نيلهم ثقة مجلس النواب، كما أهني كل الليبيين والليبيات بتشكيل أول حكومة بتوافق وطني بعيدًا عن تدخل الأمم المتحدة والقوى الأجنبية”.

وأضاف، “أدعو الله أن تكون هذه الحكومة في مستوى الآمال المعقودة عليها وتوفق في جمع شمل الليبيين وتحسين ظروف حياتهم واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والوصول بالليبيين إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق الله الجميع إلى ما فيه خير بلادنا وأعانهم عليه”.