علي أوحيدة: لا فارق بين الدبيبة أو باشاغا طالما لم يلتزم أياً منهما  بحل المليشيات 

اعتبر الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، أنه لا يوجد فارق بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، أو من يدعمهما.

وقال «أوحيدة»؛ فى تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه “لا يوجد فارق بين الدبيبة أو باشاغا أو من يقوم بدعمهما، طالما لم يلتزم أيا منهم بحل المليشيات كخطوة أولى لبسط الاستقرار الأمني، فإن البلاد لن تخرج من المأزق”.

وأوضح أن “ما يجري هو اقتسام غنيمة في بلد محتل”، مردفًا “لا داعي للذهاب بعيدا في المضاربات”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.