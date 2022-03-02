مراكز العزل تستقبل 22 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة، دخول 22 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج 25 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي سبعة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأكدت الوزارة وجود 148 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 76 في العناية الفائقة، و72 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 495 ألفًا و972 إصابة بالفيروس، منها 468 ألفًا و868 شفاء، و20 ألفًا و828 نشطة، و6276 وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.