الحزب الديمقراطي يرحب بنيل باشاغا ثقة مجلس النواب لقيادة الحكومة

أصدر الحزب الديمقراطي بيانه رقم 5 لعام 2022 بشأن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.

الحزب و في بيان له، رحب بمنح الثقة النيابية بأغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب متمنيًا لحكومة الاستقرار التوفيق في المهام الموكلة إليها، فضلًا عن التأكيد على جملة أمور في هذا المقام.

وشدد الحزب على وجوب الاستمرار في المسار التوافقي والالتزام بإتمام كافة الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة الطريق وتضمنها التعديل الدستوري الـ12 في خطوة غير مسبوقة قامت على توافق ليبي خالص وبإرادة ليبية استعاد من خلالها الليبيون زمام المبادرة السياسية.

ودعا الحزب البعثة الأممية والمجتمع الدولي لدعم بوادر هذا التوافق بين الأطراف الليبية وصولًا إلى استقرار يوفر المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مطالبًا كافة القوى الوطنية والسياسية والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بتغليب مصلحة الوطن.

وحث الحزب هذه القوى على الدفع نحو التقارب وتجاوز الخلاف ونبذ خطاب التحريض والكراهية والعمل على توسعة دائرة المشاركة بما يضمن تحقيق أهداف إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء الصراع بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار المنشود.