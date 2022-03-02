المنقوش في سلوفاكيا لمتابعة ترحيل الجالية والاطمئنان عليهم

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، إلى جمهورية سلوفاكيا اليوم الأربعاء؛ لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين الليبيين والمقيمين في جمهورية أوكرانيا، وذلك عن طريق سفارة ليبيا في سلوفاكيا.

وخلال وقوفها على عمليات الترحيل أعطت معالي الوزيرة تعليماتها لحلحلة جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه لجنة الترحيل، مثمنة دور اللجنة، وتطمئن جميع الجالية الليبية أن سفارة ليبيا ستوفر لهم كل الإمكانيات؛ لإجلائهم وترحيلهم ليصلوا لليبيا بسلام.

كما ستشرف المنقوش على وصول أول طائرة لإجلاء الليبيين إلى ليبيا، والمقدر عدد ركابها حوالي 170 شخص كدفعة أولى، على أن تتوالى الدفعات تباعاً.