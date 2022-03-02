ليبيا الان

طقس بارد ورياح نشطة في غالبية مناطق البلاد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبقى الطقس باردًا نسبيًا على أغلب مناطق الشمال خاصة على المناطق الجبلية حيث لا تتجاوز الدرجة العظمى (11) مْ، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل، قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة، على مناطق الشمال الشرقي.

وتظهر فرصة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، كما يتوقع أن تعود الأجواء للاستقرار النسبي، بدايةً من يوم الخميس.

ويكون البحر مضطربًا على طول الساحل الشرقي إلى شديد الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر، ويصل ارتفاع الأمواج إلى أربعة أمتار.

 

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قناة 218 الليبية

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