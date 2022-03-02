طقس بارد ورياح نشطة في غالبية مناطق البلاد

يبقى الطقس باردًا نسبيًا على أغلب مناطق الشمال خاصة على المناطق الجبلية حيث لا تتجاوز الدرجة العظمى (11) مْ، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل، قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة، على مناطق الشمال الشرقي.

وتظهر فرصة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، كما يتوقع أن تعود الأجواء للاستقرار النسبي، بدايةً من يوم الخميس.

ويكون البحر مضطربًا على طول الساحل الشرقي إلى شديد الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر، ويصل ارتفاع الأمواج إلى أربعة أمتار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية