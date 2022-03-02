دردور: المشكلة في حكومة باشاغا “استحقار الليبيين”

زعم فرج دردور، الباحث المقيم في تركيا، أن “حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، “ترسخ مبدأ المحاصصة والقبلية والجهوية والتخلف”، بحسب تعبيره

وأضاف «دردرو» في منشور عبر حسابه فيسبوك، أن “المشكلة في حكومة باشاغا، أنها ترسخ مبدأ المحاصصة والقبلية والجهوية والتخلف، وتقر إملاءات عقيلة بوسيوط، في شكل الدولة ونظام حكمها واعتبار برقته أهم من ليبيا”، بحسب كلامه.

وأكمل أن من مشاكل حكومة باشاغا من وجهة نظره أنها “تستحقر الليبيين، ، وتساهم في “تمكين الإخواني محمد صوان، من السيطرة على كل مفاصل الدولة في طرابلس وما يصاحبها من فساد عائلي كبير”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، كان قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بتصويت 92 نائبًا من أصل 101 نائباً حضروا الجلسة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مكونة من 3 نواب لرئيس الحكومة و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة.