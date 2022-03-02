المنقوش: ليبيا تدعم القضية الفلسطينية وترفض الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في مقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش الدورة الـ49 الرئيسية لأعمال مجلس حقوق الإنسان.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية آخر التطورات الدولية، خاصة الأزمة الأوكرانية.

وفي ذات السياق، عبر وزير الخارجية الفلسطيني عن قلقه من أن يطغى الاهتمام الدولي على الأعمال العدوانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني، التي كثفت من أعمال الاستيطان، وقتل المدنيين.

ومن جانبها، أكدت المنقوش دعم ليبيا الدائم والمتواصل للقضية الفلسطينية ورفض الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال.

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