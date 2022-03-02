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مكافحة الأمراض: 857 إصابة و 7 وفيات بكورونا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 495 ألفًا و972 حالة، من بينها 123 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 653، عن تعافي 2,740، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 468 ألفًا و868 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,276.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 25%، بعد فحص 3,422 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,161,098 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,094,558 شخصًا، وتلقى 75,188 شخصًا الجرعة المعززة.

 

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قناة 218 الليبية

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