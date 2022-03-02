“مليتة”: إتمام صيانة آبار بحقل الوفاء وزيادة قدرتها الإنتاجية

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، الانتهاء من صيانة إتمام عمليات صيانة للآبار في حقل الوفاء، وإزالة الترسبات الكلسية وإزالة الملح بمواد كيميائية مخففة للبئرين A52 و54A، حيث وصلت القدرة الإنتاجية بعد العملية إلى 2000 برميل نفط يوميًا.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، الثلاثاء، إن هذه الصيانة تأتي ضمن خطط ومتابعة لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة للنفط والغاز لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل الوفاء.

وأضافت أنه جرى اختبار البئر A58 على محطات الإنتاج المبكر A58 بقدرة إنتاجية 2470 برميل نفط يوميًا، لافتة إلى أن هذه الأعمال تمت بفضل تعاون الإدارات المعنية، وكل الفرق المساندة لها في حقل الوفاء.

وتخطط شركة مليتة للنفط والغاز لزيادة قدرتها الإنتاجية بواقع 38 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم، وذلك بفضل حفر وربط عدد من الآبار خلال العام الجاري 2022.