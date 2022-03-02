العكروت: أحسن فرصة للنهب والسلب وسرقة الدولة هي فترة التغييرات

أكد محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، أنه في بلادنا “أحسن فرصة للنهب والسلب وسرقة الدولة هي فترة التغييرات”.

وقال «العكروت» في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “في بلادنا العظيمة، لا نعرف جرد سنوي ولا قفل حسابات ولا محاضر تسليم واستلام ولا غيره من النظام الإداري المتبّع في الدول متاع البيروقراطية المقيتة الفاسدة البطيئة”.

وأضاف؛ “نحن تعودنا على سياسة ادارية (عملية وناشطة) على طول حوّل هذا وحط هذا حول اللجنة هذي وحط اللجنة هذة حول المسؤول هذا وحط هذا ، ومرات في نفس اليوم نحولوا ونحطوا ثلاثة أو أربعة،وتمشي الأمور “.

وتابع «العكروت»؛ لذلك ، “أحسن فرصة للنهب والسلب وسرقة الدولة هي فترة التغييرات, إتلاف مستندات وحرقها ، إخفائها وإعدامها ، روح بيها للبيت ودسها ولا من شاف ولا من دري”.

وأردف؛ “وتأكد وإذا كنت تريد حلف نحلف لك ، مافيش واحد بيجي بعدك، ويقولك تعال ياهوه ، وين واصل شراء شيشة الميّه التي تم شراؤها ، ولن يسألوك أين الطاولة أو السيارة التي قمت باستيرادها”.

وختم موضحا أنه “وبنظامنا البديع الفريد ، بنينا دولة مقاومة سبقت دول العالم”، مستطردا “في شن سبقتهم؟ ما تسألوني”.