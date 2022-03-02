باشاغا: هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك للقانون الدولي.. وليبيا ملتزمة باستقرار مصادر الطاقة في المتوسط

علق رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا على الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلًا إن هجوم موسكو يعد «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي، وسيادة أوكرانيا الديمقراطية.

وقال: «يشهد العالم صراعًا آخر في أوكرانيا، والمدنيون هم من يدفعون الثمن.. ليبيا مثال رائع على أن الصراع لا يؤدي إلى أي مكان، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار.. أصلي من أجل سلامة المدنيين، ووضع حد لهذا الصراع»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، الأربعاء.

ولفت إلى وجود «آثار عالمية» لهذا الصراع «يجب معالجتها»، مؤكدًا التزام ليبيا بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر الأبيض المتوسط.

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كما حث باشاغا على احترام سيادة الدولة الأوكرانية، وقرارات سلطاتها المنتخبة، معقبًا: «يجب احترام هذه السلطة وليس قمعها».

موقف روسيا من حكومة باشاغا

وسبق أن دعت الخارجية الروسية، على لسان الناطقة باسمها، ماريا زاخاروفا، إلى احترام قرار مجلس النواب تكليف باشاغا برئاسة حكومة جديدة، قائلة «يجب احترام اختيار البرلمانيين الليبيين، ولا ينبغي أن تؤدي التناقضات إلى صراع خطير».

وأعربت عن أملها في أن تتمكن حكومة باشاغا من توحيد المجتمع الليبي، ما يجعل من الممكن التعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات.