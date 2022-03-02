الشركات البرازيلية تبدي رغبتها في المشاركة بتنفيذ خطط إعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أمس الثلاثاء عددًا من الشركات البرازيلية الرغبة في العمل بدولة ليبيا والمشاركة في تنفيذ خطة الحكومة لإعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني.

الحويج رحب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات البرازيلية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وإنشاء مناطق حرة وخاصة بهدف تنشيط تجارة العبور.

كما ناقش اللقاء آلية دخول الشركات البرازيلية بدولة ليبيا وإتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

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