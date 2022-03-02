حكومة باشاغا تؤدي اليمين الدستورية غدًا الخميس

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن أعضاء الحكومة الجديدة سيُؤدون اليمين الدستورية في جلسة مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة التي ستُعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق يوم الخميس في الثانية عشرة ظهرًا.

يأتي ذلك بعد يوم من منح البرلمان ثقته للحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، والتي تضمنت 29 وزيرًا وست وزراء دولة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.

وشكّل منح الثقة لحكومة باشاغا انقسامًا في الآراء بين مؤيد ومعارض لها، في الوقت الذي تستمر فيه حكومة الوحدة معلنة رفض التسليم واستمرارها في مهامها حتى يونيو القادم.

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