التكبالي يدعو الدبيبة لتسليم سلمي ويحذره : التاريخ سيضعك في قائمة المعرقلين ليس إلا

دعا النائب علي التكبالي الدبيبة للرضوخ والموافقة على تسليم السلطة، وإلا فإنه سيخسر كل شيء، ولن يكتب التاريخ له غير أنه من المعرقلين للمسيرة، داعيا إياه إلى التسليم السلمي من أجل تجنيب البلاد الدخول في متاهات الصراع المسلح والانقسام المؤسساتي والسياسي، مؤكدا أن منح البرلمان الثقة لباشاغا أنقذ البلاد من الانقسام، على حد قوله.
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قناة ليبيا
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