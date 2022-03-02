الخلاص من مجلسي النواب والدولة الحل للخروج من المرحلة الانتقالية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال عضو هيئة صياغة الدستور عمر النعاس اليوم الأربعاء. إن الحل الأنسب حاليا للخروج من مرحلة انتقالية ساد فيها الصراع والفساد هو الخلاص من مجلسي النواب والدولة.

وأوضح النعاس في منشور على “فيسبوك”. أن ذلك يكون من خلال المطالبة شعبيا والتمسّك بإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وأضاف عضو الهيئة. هناك حاجة ماسّة لدماء جديدة وسلطة تشريعية تحترم الشعب وتخدمه. وتكون أولوياتها استكمال المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي.

وأفاد النعاس. نحتاج سلطة تشريعية تمكن الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري. وقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي.

وختم منشوره :”بالإرادة والعزيمة ستقوم دولة الدستور والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة رغم كل الصعاب والعراقيل”.