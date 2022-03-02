رويترز: هذا هو السيناريو المحتمل حدوثه بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا

سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “رويترز” الضوء على منح مجلس النواب ثقته لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا خلال جلسة المجلس الثلاثاء.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد” نقل عن عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي قوله: “الخيار الأكثر ترجيحا هو العودة إلى حكومتين ولن تتمتع أي منهما بكل هذا القدر من الشرعية لكن واحدة منهما فقط ستسيطر على المصرف المركزي” فيما بين التقرير أن حكومة باشاغا الكبيرة تعكس حالة ليست غريبة.

وتابع التقرير أن هذه الحكومة المؤلفة من 35 وزيرًا توضح المفاوضات المكثفة والوعود بالمناصب اللازمة لتأمين الدعم من غالبية أعضاء مجلس النواب والمصالح المختلفة التي يمثلونها فيما بين المحلل السياسي جلال حرشاوي هو الآخر وجهة نظره بالخصوص.

وقال حرشاوي: “الجوانب الرسمية والقانونية لا تزال مهمة لكن الكثير مما سيأتي بعد ذلك سيتعين تحديده بالقوة لأن الجماعات المسلحة التي تهيمن على العاصمة طرابلس منقسمة بشأن الأزمة” فيما بين التقرير أن ولاءات هذه الجماعات قد تنقسم بين باشاغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.