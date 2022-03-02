خلال زيارتها لسلوفاكيا.. «المنقوش» تشرف على إجلاء أول دفعة من الليبيين بأوكرانيا

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش إلى جمهورية سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين الليبيين والمقيمين في جمهورية أوكرانيا، وذلك عن طريق سفارة ليبيا في سلوفاكيا.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “خلال وقوفها على عمليات الترحيل أعطت الوزيرة تعليماتها لحلحلة جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه لجنة الترحيل، مثمنة دور اللجنة”.

وأضاف البيان “نطمئن جميع الجالية الليبية أن سفارة ليبيا ستوفر لهم كل الإمكانيات؛ لإجلائهم وترحيلهم ليصلوا لليبيا بسلام”.

وتابع “ستشرف الوزيرة على وصول أول طائرة لإجلاء الليبيين إلى ليبيا، والمقدر عدد ركابها حوالي 170 شخص كدفعة أولى، على أن تتوالى الدفعات تباعاً”.