ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 March, 2022

قال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ،إنه سيقوم ونوابه وكامل فريقه الوزاري ،غدا الخميس ،بتأدية اليمين القانوني أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام طبرق ،مشيرا أن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين للحضور ،متمنيا “حضورهم ومشاركتهم”.

وكان مجلس النواب صوت ،خلال جلسته أمس الثلاثاء ،على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بـ 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة.

و استعرض المجلس في جلسة علنية التشكيلة الوزارية المقدمة من فتحي باشاغا من أجل نيل الثقة بعدما تعذر اجتماع المجلس الذي كان مقررا يوم الاثنين، بسبب خلافات حول حقائب وزارية بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

و تكونت الحكومة التي شكلها وقدمها رئيس الحكومة الذي نال ثقة مجلس النواب فتحي باشاغا من 3 نواب و29 وزيرا و6 وزراء دولة.