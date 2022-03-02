المنقوش تصل سلوفاكيا للإشراف على إجلاء الليبيين من أوكرانيا

العنوان- براتيسلافا

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، إلى سلوفاكيا، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين الذين غادروا أوكرانيا، وذلك عبر السفارة هناك.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، وجهت المنقوش بحل المعوقات والصعوبات أمام لجنة الترحيل، مطمئنة أفراد الجالية الليبية أن السفارة ستوفر لهم كل الإمكانات لإعادتهم إلى الوطن بسلام.

وأشار البيان إلى أن المنقوش ستشرف على وصول أول طائرة إجلاء، وعلى متنها نحو 170 مواطنا، على أن تتوالى الدفعات الأخرى تباعا.

ويوم السبت الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بتأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا؛ تزامنًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا.