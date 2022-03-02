ليبيا الان

مفوضية اللاجئين توزع مساعدات شتوية على النازحين من تاورغاء ببنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة مساعدات إنسانية على عدد من نازحي تاورغاء اللاجئين إلى مخيم الرياضية 2 في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية.

واستهدفت المساعدات، التي تمثلت في أغطية وملابس شتوية إلى جانب حفاضات أطفال ومواد بلاستيكية، 388 فردًا موزعين على 80 أسرة.

وأعلنت المنظمة أن أكثر من 700 عائلة تقطن في مخيمات أخرى بالمنطقة الشرقية؛ ستتلقى مساعدة مماثلة خلال الأيام القادمة، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمنظمة على منصة “فيس بوك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك