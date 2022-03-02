مفوضية اللاجئين توزع مساعدات شتوية على النازحين من تاورغاء ببنغازي

وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة مساعدات إنسانية على عدد من نازحي تاورغاء اللاجئين إلى مخيم الرياضية 2 في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية.

واستهدفت المساعدات، التي تمثلت في أغطية وملابس شتوية إلى جانب حفاضات أطفال ومواد بلاستيكية، 388 فردًا موزعين على 80 أسرة.

وأعلنت المنظمة أن أكثر من 700 عائلة تقطن في مخيمات أخرى بالمنطقة الشرقية؛ ستتلقى مساعدة مماثلة خلال الأيام القادمة، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمنظمة على منصة “فيس بوك”.

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