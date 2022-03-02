 طقس بارد نسبيا على أغلب مناطق الشمال – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

يبقى الطقس بارد نسبيا، اليوم الأربعاء، مع رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال ويميل للاعتدال بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يميل الطقس إلى الاعتدال بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي.

وتبقى السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر غدا.. والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و19 درجة مئوية.. ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المناطق الجبلية، وتسجل ارتفاعا طفيفا بداية من الغد.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء قليلة السحب.. تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر.. والرياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة على معظم المناطق، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة.. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و22 درجة مئوية.. ولا تتجاوز 11 درجة مئوية.. على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر الجمعة على غدامس ومناطق الجفرة.. مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة.. تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

بينما تكون السماء في الكفرة – السرير- تازربو صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية.. معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.. وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.