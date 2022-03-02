لجنة مزودي ومستهلكي الغاز والوقود السائل تبحث توفير الكميات المطلوبة

ناقشت لجنة كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل بشركة الخليج العربي للنفط؛ الآلية المناسبة لزيادة السعات التخزينية من الوقود والغاز.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بمقر الشركة بحث التقارير كافة الواردة من جميع الشركات؛ لضمان توفير الكميات المطلوبة، وذلك بحضور عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي فرج المشاي، رفقة مدير إدارة المصافي بالشركة ظافر بن علي.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة شركة الخليج العربي للنفط لتوفير احتياطيات كافية من الغاز والوقود، بما يُمكّن المؤسسة الوطنية للنفط من اتخاذ القرارات التي من شأنها حل المشكلات والصعوبات ومعرفة الاحتياجات المتنامية للغاز الطبيعي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بصفة عامة، وليبيا بصفة خاصة.

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