غداة منح الثقة لحكومة باشاغا..الدبيبة يلتقي المشري – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

بحث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء. مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأوضاع السياسية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء في مقر المجلس. كيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة.

واستمع الدبيبة. لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة.

وأكد رئيس الحكومة منتهية الولاية. على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم.

وثمّن الدبيبة. موقف مجلس الدولة في هذا الصدد. مؤكدًا على ضرورة متابعة الجهود وتنسيقها بين الطرفين للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وكان مجلس النواب صوّت،أمس الثلاثاء بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا. وستحل الحكومة الجديدة محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أنه “إضافة إلى 92 نائبا الذين صوتوا بمنح الثقة للحكومة من الحاضرين لجلسة اليوم ، هناك 13 نائبا لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم صوتوا بمنح الثقة إلكترونيا، ولم يتم احتساب أصواتهم من ضمن 92 الذين منحو الثقة للحكومة اليوم”.