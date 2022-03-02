باشاغا: الهجوم الروسي انتهاك واضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا الديمقراطية

أكد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، أن “ليبيا مثال رائع على أن الصراع لا يؤدي إلى أي مكان ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار”.

وقال «باشاغا» في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، “في أوكرانيا، يشهد العالم صراعًا آخر والمدنيون هم من يدفعون الثمن”، مردفًا أن “ليبيا مثال رائع على أن الصراع لا يؤدي إلى أي مكان ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار”.

وتابع؛ “أصلي من أجل سلامة المدنيين ووضع حد لهذا الصراع”.

وأشار «باشاغا» إلى أن “هجوم روسيا هو انتهاك واضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا الديمقراطية”، معقبًا “أحث على احترام سيادة الدولة وقرارات سلطاتها المنتخبة”.

مضيفًا؛ “يجب احترام هذه السلطة وليس قمعها”.

وختم «باشاغا» موضحًا “لهذا الصراع آثار عالمية يجب معالجتها”، لافتًا إلى أن “ليبيا ملتزمة بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر الأبيض المتوسط”.