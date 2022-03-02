ليبيا
ماذا في لقاء المشري و الدبيبة ؟
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
02 March, 2022
التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس
وتناول الاجتماع التشاور في الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة.
واستمع الدبيبة ،لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة، مؤكداً من جانبه على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم ،مثمنا موقف مجلس الدولة في هذا الصدد مؤكدًا على ضرورة متابعة الجهود وتنسيقها بين الطرفين للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي
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