الدبيبة والمشري يبحثان سبل المضي بالعملية الانتخابية «في أسرع الآجال»

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وكيفية «المضي في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس الأعلى للدولة وفق بيان للحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم.

وبحسب البيان، استمع الدبيبة لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس الأعلى للدولة لتنفيذ الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أهمية تنظيم الانتخابات في موعدها خلال شهر يونيو المقبل.

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فيما قال بيان منفصل للمجلس الأعلى للدولة، إن الطرفين أكدا خلال اللقاء أن الأولوية في هذه المرحلة هي الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال وإنهاء المراحل الانتقالية.

ويلقي الدبيبة، كلمة مساء الأربعاء، من المتوقع أن يعلن فيها موقفه من تصويت مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتي منحها الثقة أمس الثلاثاء، بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عُقدت في طبرق.